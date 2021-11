(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 FOTONOTIZIA – L’assessore Mar all’inaugurazione del festival letterario “Incroci di civiltà”

L’assessore all’Università e alla Promozione del territorio Paola Mar ha partecipato nel pomeriggio di oggi, 3 novembre, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’inaugurazione di “Incroci di civiltà”, il Festival internazionale di letteratura diretto da Flavio Gregori, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Fondazione di Venezia e Comune di Venezia. All’evento, ospitato nella Scuola Grande di San Rocco, erano presenti, oltre all’assessore Mar, anche la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello e il presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi.

“Un festival del genere non poteva svolgersi che a Venezia – le parole della Mar – In questa città le civiltà si incontrano da secoli, ed è ancora più significativo che ciò accada in questo anno particolare, nel quale celebriamo i 1600 anni di Venezia. E’ dal confronto tra civiltà diverse che nascono le migliori idee. Un ringraziamento va all’Università Ca’ Foscari e a tutte le varie istituzioni coinvolte. Ci sono sempre maggiori sinergie in questa città, e ciò ci permette di avere una visione comune e proiettare il nostro sguardo verso il futuro”.

Il primo appuntamento della rassegna, giunta alla quattordicesima edizione e che quest’anno rientra anche nel calendario degli eventi celebrativi per i 1600 anni di Venezia, ha visto la consegna del Premio Bortolotto Possati – Ca’ Foscari alla scrittrice newyorchese Nicole Krauss, che poi ha dialogato con Chiara Valerio e Pia Masiero.

Nel corso del Festival si incontreranno a Venezia, dal 3 al 6 novembre, ventisei scrittori originari di quattordici diversi paesi: Gran Bretagna, Germania, Italia, India, Olanda, Francia, Stati Uniti, Serbia, Turchia, Cina, Afghanistan, Repubblica del Congo, Argentina e Haiti. Autori più conosciuti ed altri emergenti saranno accostati in un susseguirsi di presentazioni, dibattiti, riflessioni, che avranno come protagonista la letteratura, in tutte le lingue del mondo.

Un ulteriore evento speciale è in calendario per domenica 7 novembre, con un omaggio al Carnevale di Maurizio Scaparro, in programma all’ Auditorium Lo Squero della Fondazione Giorgio Cini.

Tutti gli appuntamenti di “Incroci di civiltà” sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria online su www.incrocidicivilta.org. Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) in corso di validità. Sul sito è possibile anche consultare il calendario completo.

Venezia, 3 novembre 2021

🔊 Listen to this