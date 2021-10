(AGENPARL) – dom 17 ottobre 2021 FOTONOTIZIA | L’assessore Besio alla celebrazione di apertura del Sinodo dei Vescovi presieduta dal Patriarca Moraglia nella Basilica di San Marco

L’assessore alle Politiche educative e Servizi al cittadino, Laura Besio, ha partecipato nel pomeriggio di oggi, domenica 17 ottobre, alla solenne Messa presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia che dà avvio al cammino della Diocesi di Venezia verso il Sinodo dei Vescovi in programma a ottobre del 2023. La funzione, su indicazione di Papa Francesco, si è tenuta in contemporanea in tutte le diocesi italiane.

A causa delle norme di distanziamento e prevenzione imposte dalla pandemia alla celebrazione, in rappresentanza di tutto il Patriarcato, hanno preso parte alcuni delegati di ogni parrocchia degli ordini religiosi, e delle varie realtà diocesane.

Venezia, 17 ottobre 2021

