(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 FOTONOTIZIA | La riproduzione di un “majlis” all’Abbazia di San Giorgio Maggiore. L’assessore Venturini all’evento collaterale della 17. Mostra Internazionale di Architettura

“Il luogo dove ci si siede, dove i membri della comunità si riuniscono per parlare e risolvere i problemi”. Si chiama majlis ed è l’antica costruzione riprodotta e illustrata questa sera nella cornice dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore dalla Caravane Earth Foundation.

All’appuntamento, evento collaterale della 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore al Turismo Simone Venturini.

Nel 2015 – come spiegato dagli organizzatori – il majlis è stato inserito nell’elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO come spazio sociale e culturale.

Venezia, 21 novembre 2021

– [Immagine 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/70946b7b-86f0-4c99-afb7-38b9fdbcf8f9.JPG)

– [Immagine 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3a1668dc-393b-4244-8e1a-0755b3c228c4.JPG)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this