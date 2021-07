(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 FOTONOTIZIA: La presidente Damiano consegna le targhe ai mecenati del Premio Mestre di pittura

Sono stati premiati stamani, 21 luglio, nella sala del Consiglio comunale di Venezia, sede di via Palazzo a Mestre, i mecenati del Premio Mestre di Pittura, organizzato dal Circolo Veneto con il sostegno della Fondazione Musei Civici di Venezia e con il patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia. A consegnare targhe e attestati ai sostenitori del concorso d’arte, oltre alla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, c’erano il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto.

Il Premio Mestre di pittura, giunto alla sua quinta edizione, quest’anno ha 856 artisti in gara, quasi tutti d’età compresa tra i 25 e i 65 anni. La maggior parte proviene dal Veneto, ma non mancano candidati da altre regioni d’Italia e anche dall’estero (Brasile, Cina, Russia, Slovenia, Francia, Svizzera, Ungheria, Uk, Lettonia e Austria).

La presidente Damiano ha rivolto i propri ringraziamenti ai mecenati per aver creduto nell’iniziativa: “Il Comune ha supportato fin dall’inizio il Premio Mestre che è cresciuto negli anni, diventando sempre più importante, un punto di riferimento per tutta l’Area metropolitana, e ora comincia ad avere un’espressione internazionale. Grazie ai mecenati: se questo premio è possibile è grazie al vostro supporto e al vostro lavoro”.

