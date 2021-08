(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 FOTONOTIZIA: Il vicesindaco Tomaello in visita a Sant’Erasmo in alcune attività della zona

In visita in alcune delle tipiche attività del territorio di prodotti agricoli, lavorati con le tecniche naturali e le conoscenze di una volta. Il vicesindaco Andrea Tomaello, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e il consigliere delegato ai Rapporti con le Isole Alessandro Scarpa “Marta” si sono recati, nella mattinata di oggi, sabato 7 agosto, nell’isola di Sant’Erasmo per portare il loro saluto ad alcuni produttori ortofrutticoli del posto.

È stata l’occasione, da parte dei presenti, di spiegare le modalità con cui, attraverso il loro lavoro, cercano di valorizzare le produzioni recuperando anche usi del passato.

Venezia, 7 agosto 2021

