(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 FOTONOTIZIA | Il vicesindaco Andrea Tomaello riceve a Ca’ Farsetti l’ambasciatore dell’Albania in Italia, Anila Bitri Lani

Il vicesindaco Andrea Tomaello ha ricevuto questa mattina a Ca’ Farsetti l’ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia, Anila Bitri Lani. Al centro dell’incontro le relazioni tra Venezia e il Paese balcanico, in particolare quelle con Tirana proclamata Capitale Europea della Gioventù per il 2022, e i rapporti tra la città e la comunità albanese residente sul territorio comunale. All’incontro presente anche Emiliano Biraku, presidente di Confesercenti Venezia e centro storico.

Venezia, 30 marzo 2022

