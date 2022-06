FOTONOTIZIA: Evento Ecsa “Resilient and Sustainable Ship Financing”

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 [Immagine che contiene testo

Il 15 giugno, si è tenuta a Bruxelles la trimestrale riunione dello Ship Finance Working Group dell’Ecsa – European Community Shipowners’ Associations), presieduto da Fabrizio Vettosi, Consigliere Confitarma.

Dopo la riunione, presso la sede di Ecsa, si è tenuto l’evento “Resilient and Sustainable Ship Financing” che ha visto la partecipazione di autorevoli panellists (tra cui il Top Management dei Gruppi Danaos (Grecia), Suardiaz (Spagna), e Odfjell (Norvegia).

L’evento si è articolato in due sessioni moderate rispettivamente da Marjolein Van Noort (Co-Chair dello Ship Finance Working Group) e Fabrizio Vettosi.

Quest’ultimo, durante la seconda sessione ha ribadito che siamo giunti ad un livello di consapevolezza e maturazione del processo di decarbonizzazione tale che ormai si rende necessario un articolato ed armonizzato set di regole che includa le misure IMO per la riduzione delle emissioni, quelle dell’Ue per l’utilizzo dei carburanti (FuelEU) nonché quelle legate agli investimenti e relativi finanziamenti in linea con i criteri della EU Taxonomy.

