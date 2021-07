(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 FOTONOTIZIA: Avis e Protezione civile insieme per sostenere la donazione del sangue e la campagna di vaccinazione

Una nuova iniziativa per sensibilizzare alla donazione del sangue che rafforza la collaborazione tra associazioni di volontariato. Questa mattina i volontari dell’Avis di Venezia hanno allestito un gazebo e distribuito pieghevoli informativi all’esterno della palestra dell’ex scuola Severi al Lido di Venezia, dove è in corso la campagna di vaccinazione. “L’obiettivo – spiega la presidente Patricia Springolo – è quello di far capire ai cittadini in attesa della vaccinazione l’importanza del dono del sangue, soprattutto nei periodi estivi, quando si registra una diminuzione considerevole delle donazioni. Per ringraziare la Protezione civile della disponibilità, abbiamo donato 15 ventilatori in comodato d’uso gratuito per alleviare dal caldo i cittadini, i volontari e il personale sanitario”.

Un ringraziamento per il progetto è venuto dal vicesindaco e assessore alla Protezione civile di Venezia, Andrea Tomaello, che questa mattina, insieme al presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, è voluto essere presente per manifestare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutti i volontari coinvolti

Venezia, 2 luglio 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

