(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 FOTONOTIZIA | A Mestre musica e sport per la “Festa del Vicinato” del quartiere Pertini

[Festa Vicinato]

Un pomeriggio di festa al Quartieri Pertini, a Mestre, in occasione della “Festa del Vicinato”. Dalle ore 15 in piazza Alda Merini protagonisti gli studenti del Liceo Classico e Musicale Marco Polo che hanno proposto alcuni interventi musicali; poi sono seguiti giochi, esibizioni sportive e la condivisione di una raccolta di ricette preparate dagli abitanti del quartiere.

All’iniziativa ha preso parte l’assessore alla Coesione sociale. Un momento di festa importante, è stato spiegato nel corso dell’evento, per unire la comunità e mantenere vive le relazioni tra i cittadini. I festeggiamenti nel tardo pomeriggio si sono spostati al Parco Albanese dove è andata in scena la “Festa di Primavera dello Sport”.

Venezia, 21 maggio 2022

– [Immagine 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine1_13.jpg)

– [Immagine 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%203_13.jpg)

– [Immagine 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%204_7.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

