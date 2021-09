(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 2 FOTO al link https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/293979

FOTO NOTIZIA

Il sindaco Rucco incontra Madame e Sangiovanni prima della loro esibizione in piazza dei Signori

Il sindaco Francesco Rucco ha incontratoMadame e Sangiovanni prima del loro concerto di questa sera in piazza dei Signori inserito nella rassegna Vicenza in Festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza nell’ambito di ViOff.

Il sindaco, con l’assessore al turismo Silvio Giovine, ha donato ai due giovani artisti vicentini una targa ricordo.

Ufficio stampa

