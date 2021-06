(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 Foto della cerimonia alla pagina https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/281240

Alzabandiera in piazza dei Signori per la Giornata della Marina militare nel 160° anniversario dalla sua nascita

Questa mattina la sezione di Vicenza dell’Associazione nazionale marinai d’Italia ha celebrato la Giornata della Marina militare nel 160° anniversario dalla sua nascita issando la propria bandiera sul pennone di piazza dei Signori.

All’alzabandiera, accompagnato dall’inno d’Italia, ha partecipato il sindaco Francesco Rucco, che ha ricordato il generoso servizio prestato alla Patria dai marinai in tempo di guerra e di pace.

La Giornata della Marina militare ricorre il 10 giugno, ma per evitare assembramenti e disagi al mercato del giovedì e ai plateatici della piazza la commemorazione è stata anticipata ad oggi.

