(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Le prime immagini del soccorso che la polizia stradale ha prestato al pullman con a bordo cittadini ucraini che si è rovesciato sulla A14. Il mezzo, proveniente dall’Ucraina con destinazione finale Pescara, alle prime luci dell’alba per cause in corso di accertamento si è ribaltato sulla A14. In questo momento i passeggeri si trovano presso la caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.