(AGENPARL) – lun 27 settembre 2021 Avvio della collaborazione con istituti universitari per l’attivazione di stage/tirocini a titolo gratuito nell’ambito dell’interpretariato e traduzione.

Sottoscrizione delle Convenzioni con l’Università degli studi Internazionali di Roma (UNINT) e con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Roma (SSML Gregorio VII)

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si apre verso il mondo accademico con lo scopo di trasferire alle nuove generazioni in fase di formazione la qualificata professionalità ed esperienza dell’unità linguistica del Servizio relazioni internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia.

Con la firma di due distinte convenzioni si realizza una collaborazione con gli istituti universitari che costituisce una tappa storica in considerazione della crescente rilevanza delle lingue straniere nelle relazioni internazionali ai fini del rafforzamento della cooperazione di polizia.

🔊 Listen to this