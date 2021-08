(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Stamattina a Castellammare di Stabia (NA), una signora in stato di gravidanza ha telefonato al NUE per chiedere aiuto poiché colta da improvvisi dolori.

Gli agenti sono arrivati giusto in tempo presso l’abitazione della donna che era in procinto di partorire.

I poliziotti l’hanno assistita agevolandola nel parto e, dopo pochi istanti, è venuta alla luce la piccola Sofie che, assieme alla mamma e scortata dagli agenti, è stata trasportata dal personale medico del 118 all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Napoli, 12 agosto 2021

