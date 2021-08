(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Continua l’impegno della Polizia di Stato al servizio delle comunità per favorire, anche in occasione delle vacanze estive, la prossimità e la vicinanza alla collettività.

In particolare, per l’intera giornata odierna, presso il Parco Acquatico “Zoomarine” di Torvaianica (Rm), sono stati organizzati incontri tematici, dimostrazioni operative ed esposizione di mezzi storici con lo scopo di diffondere la cultura della legalità.

Presenti all’evento, oltre ad una rappresentanza del Reparto a Cavallo, anche unità cinofile ed una squadra di artificieri con dimostrazione della loro attività operativa.

Alcuni atleti del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” del nuoto sincronizzato eseguiranno una performance coreografica nelle acque della piscina.

Per la circostanza è stata allestita un’area espositiva ed alcuni gazebo in cui sono stati distribuiti gadget e dove è stato possibile acquistare i libri della saga: “Il Commissario Mascherpa”, il fumetto poliziesco realizzato a cura di Polizia Moderna.

Roma, 5 agosto 2021

www.poliziadistato.it

🔊 Listen to this