(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Al Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini è stato conferito ieri sera un riconoscimento nell’ambito della VI^ Edizione Premio 100 Eccellenze Italiane organizzato dall’Associazione LIBER per il suo “percorso professionale di alto profilo istituzionale”.

La cerimonia si è svolta in Campidoglio e ha premiato 100 protagonisti della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese.

Raccontare attraverso la storia di 100 Eccellenze Italiane il volto della bella Italia, personaggi, aziende ed enti che con il loro lavoro contribuiscono e hanno contribuito a valorizzare l’emblema di un marchio distintivo riconosciuto in tutto il mondo. Il simbolico riconoscimento è stato consegnato direttamente dall’editore Riccardo Dell’Anna e da illustri personalità ospiti della serata.

Roma, 2 luglio 2021

