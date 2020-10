FOTO, DISCORSO CAPO DELLA POLIZIA PREFETTO FRANCO GABRIELLI E COMUNICATO STAMPA :VENTENNALE DELLA CONVENZIONE DI PALERMO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE

(AGENPARL) – lun 12 ottobre 2020 UNTOC – Conferenza delle Parti

SIDE EVENT co-organizzato dall’Italia e da UNODC

12 ottobre 2020- h. 14,10-15,40

“La Convenzione di Palermo come strumento per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia”

Spunti di intervento

Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

È, per me, motivo di grande soddisfazione partecipare a questo evento che unisce i nostri Paesi, quali attori globali nell’ambito della sicurezza, capaci di “fare sistema” e di “fare squadra” per perseguire il progresso, la stabilità e la legalità.

Il mio ruolo di Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza mi impone oggi, in rappresentanza dell’intero sistema di law enforcement italiano, una lettura, in chiave operativa ed applicativa, degli strumenti offerti dalla Convenzione e dai suoi tre Protocolli alla cooperazione internazionale di polizia.

La Convenzione rappresenta la cornice giuridica più ampia e lo strumento più attuale ed importante per la cooperazione di polizia. Cercherò, attraverso esempi concreti, di sottolineare la sua piena ed efficace attuazione in questi venti anni dalla sua sottoscrizione.

Quella di oggi non è solo un’occasione di bilancio ma di rilancio della Convenzione. Bisogna riconoscere il significativo impatto che essa ha avuto nel contrasto al crimine organizzato, grazie ad un’adesione quasi universale, comprensiva di 190 Stati parte.

Essa ha il merito di suggellare la presa di coscienza, da parte degli Stati firmatari, della connotazione transnazionale del crimine organizzato, quale fenomeno che non ha un’appartenenza territoriale, poiché le più gravi e multiformi attività illecite sono perpetrabili e radicabili in ogni dimensione spaziale.

Appartiene, invece, a ciascuno dei nostri Paesi una tradizione culturale e giuridica, una capacità organizzativa e di adeguamento ai mutamenti degli strumenti normativi ed operativi. Questo nostro “know-how” deve valicare le frontiere al servizio della legalità, della sicurezza e della giustizia globale, allo scopo di rafforzare la resilienza delle società rispetto ad ogni genere di criminalità grave ed organizzata ma anche, come purtroppo questa grave crisi pandemica ci ha dimostrato, rispetto ad ogni forma di minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini.

Oggi la condivisione delle competenze e delle esperienze nazionali, così come l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Convenzione, contribuiscono ad elevare la qualità della risposta della comunità internazionale di polizia nel contrasto al crimine organizzato nelle sue diverse manifestazioni.

Nei confronti delle cosiddette “mafie etniche” appare plastica la valenza dell’aggravante della transnazionalità del reato, introdotto proprio dalla Convenzione di Palermo. Si consideri che solo nell’ultimo biennio, in Italia, oltre 250 persone, appartenenti alla cosiddetta mafia nigeriana, sono state destinatarie di provvedimenti cautelari poiché ritenute responsabili dei più gravi reati.

A livello operativo, quello che caratterizza maggiormente la Convenzione, è il ricorso a strumenti di contrasto avanzati: le tecniche investigative speciali, le consegne controllate, la sorveglianza elettronica, le operazioni sotto-copertura, la protezione dei testimoni, l’analisi criminale e la prevenzione. Soprattutto le investigazioni comuni costituiscono uno dei più efficaci strumenti di cooperazione contro le organizzazioni criminali transnazionali.

Il breve tempo a disposizione non mi consente di dilungarmi su tutte le sinergie che sono state avviate e che hanno consentito di disarticolare pericolosi sodalizi criminali e contrastare i più gravi reati.

Numerose sono le operazioni che dimostrano quanto il crimine organizzato sia pericolosamente presente a livello globale.

Vorrei ricordare, l’operazione “European ‘ndrangheta Connection”, conclusa due anni fa dalla Polizia di Stato, nell’ambito di una squadra investigativa comune, composta da inquirenti di Italia, Germania e Olanda, con il supporto del Belgio; quella condotta dall’Arma dei Carabinieri, che ha coinvolto Italia, Regno Unito, Germania e Spagna in materia di beni culturali o, ancora, all’inizio di quest’anno, l’Operazione Halcon, condotta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che ha portato a disarticolare un’organizzazione criminale internazional,e finalizzata all’importazione e al traffico di cocaina operante tra Italia, Spagna, Messico e Colombia, con il sequestro di quasi 400 kg di cocaina oggetto di una consegna controllata da Bogotá (Colombia) fino a Catania .

Inoltre, la UNTOC rappresenta una convenzione-quadro universale che ha ispirato, in questi venti anni, una lunga serie di accordi e intese su base bilaterale e multilaterale che ne richiamano i principi ed i contenuti, dando vita a forme rafforzate di cooperazione di polizia tra le law enforcement.

Non dimentichiamo la formazione.

Proprio in occasione del decennale della firma della Convenzione, è stata istituita in Italia una Scuola internazionale di alta formazione che, solo negli ultimi cinque anni, ha organizzato più di 40 corsi, con 600 stranieri di 120 Paesi dei vari continenti, per condividere le migliori prassi e le esperienze nella prevenzione e nella repressione dei fenomeni criminali che incidono maggiormente sulle nostre società.

Per rilanciare le infinite potenzialità di questo virtuoso e sinergico quadro giuridico, interno ed internazionale, bisogna affrontare vecchie e nuove minacce con strategie che, nel richiamo della tradizione, volgono verso l’innovazione.

Da un lato occorre continuare nel solco già tracciato del contrasto alla criminalità transnazionale con particolare attenzione alla dimensione economica del crimine, utilizzando strumenti che, nell’esperienza italiana, si sono rivelati particolarmente efficaci, come le indagini finanziarie e la cooperazione internazionale per il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Dall’altro, in virtù dell’ampiezza e della flessibilità delle sue previsioni, la Convenzione di Palermo può essere utilizzata in materia di definizione di “serious crime” e di “emerging crime”, per contrastare le nuove forme di crimine, sempre più correlate all’uso di internet da parte delle organizzazioni criminali internazionali.

Sotto il profilo strategico, un’efficace cooperazione operativa di polizia ha necessità di un quadro normativo di riferimento – pensiamo alla promozione di accordi intergovernativi e di intese tecniche tra Paesi che possono trovare la principale fonte giuridica proprio nella convenzione di Palermo.

Su un piano operativo, la Convenzione è suscettibile di potenziare ulteriormente l’efficacia dell’azione investigativa. A tale scopo, risulta fondamentale valorizzare, nel contesto internazionale, le migliori esperienze e le best practices.

Occorre incentivare l’utilizzo delle più moderne tecnologie, soprattutto nella raccolta delle prove, così da superare le barriere che possono frapporsi alle indagini.

Inoltre, nell’ottica del rilancio degli obiettivi perseguibili alla luce della Convenzione di Palermo, la formazione comune rappresenta uno dei presupposti per il rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia e della capacità di prevenzione e di contrasto delle law enforcement in modo simbiotico ed efficace. Per le Istituzioni del cambiamento, la formazione dovrà costituire uno stimolo per nuove energie positive e una leva del rafforzamento della cooperazione internazionale.

Ci apprestiamo a celebrare il ventennale della Convenzione di Palermo. E’ un momento epocale, che non dobbiamo perdere, per rilanciare il tema del contrasto alle associazioni criminali con rinnovata sensibilità, attualità e consapevolezza.

Grazie per l’attenzione.

🔊 Listen to this