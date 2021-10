(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 La Banda della Polizia di Stato ha suonato questa mattina in via dei Fori Imperiali, in concomitanza all’arrivo dei partecipanti alla “Race For The Cure”, che così hanno potuto assistere all’esibizione.

Roma, 10 ottobre 2021

