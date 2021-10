(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Forza Nuova – Scalfarotto, sottosegretario Interno, a 24 Mattino su Radio 24: si sta pensando a scioglimento di FN

“Noi in questi anni abbiamo sempre pensato che fossero quattro nostalgici che andavano a Predappio. Non è così. E’ tutto tranne che folclore, è giusto valutare se sciogliere Forza nuova”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto, su Radio 24, nel programma 24 Mattino. “Il tema del neofascismo è un tema politico e criminale molto serio che ha addentellato le curve calcistiche, che prova ad infiltrarsi o si infiltra nei partiti politici, c’è stata un’inchiesta giornalistica (Fanpage NdR) sulla quale non si è fatta ancora chiarezza, noi ospitiamo l’unico giornalista d’Europa, Paolo Berizzi, che è sotto scorta per minacce da parte dei neofascisti, tutto questo ci fa capire che tutto è tranne che folclore”, ha spiegato. In merito alle parole del vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano, Scalfarotto ha poi aggiunto a Radio 24: “Non mi trovano d’accordo, non credo che Giorgia Meloni voglia fare la marcia su Roma, certo è che la Meloni dovrebbe o potrebbe prendere le distanze da certe frange e da certi fenomeni in modo più netto e sbaglia a dire che non conosce la matrice, o quando dice fascisti o no, non è questo il problema”.

No Green Pass – Scalfarotto, sottosegretario Interno, a 24 Mattino su Radio 24: sui prossimi cortei, incontri al Viminale per strategia

“Il diritto di manifestare il proprio pensiero è sacrosanto ma senza violenza. La polizia e le forze dell’ordine lavorano, con equilibrio, monitorando la situazione, non parlerei di morbidezza, non c’è stata morbidezza, c’è stato equilibrio e professionalità. Anzi ho visto scontri, idranti, ma questa deve essere extrema ratio, l’opinione pubblica sarebbe allarmata in caso la Polizia andasse oltre il giusto uso della forza ma bisogna prendere anche delle misure che ci consentano di evitare dei problemi. Il corteo è più difficile da controllare se poi si disperde in mille rivoli rispetto ad una manifestazione statica che non prevede cortei. Nei prossimi giorni ci saranno incontri al Viminale per decidere che strategia approntare in caso di nuove manifestazioni. Non siamo preoccupati per il G20, questo è un problema che si trovano a gestire tutti i Paesi”. Lo afferma Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’Interno, su Radio 24, nel programma 24 Mattino.

