(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Forza Nuova: Occhiuto, ci sia mozione condivisa contro tutti i totalitarismi

“Il modo migliore per far fronte e isolare i fenomeni violenti è quello di dimostrare che c’è una politica che li contrasta in modo unitario. Una mozione condivisa da tutte le forze politiche sarebbe un bel gesto del Parlamento. Per farla occorre considerare tutti i totalitarismi alla stessa stregua, quelli di destra e quelli di sinistra: non ce ne sono alcuni più buoni degli altri“.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e presidente eletto della Regione Calabria, intervenendo a SkyTg24.

“Spero che il Pd si renda disponibile a lavorare a un testo condiviso, altrimenti noi di centrodestra ne faremo uno nostro che abbia questi contenuti”.

Fabrizio Augimeri

