(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Forza Nuova. Ciriani (FdI): FdI come tutto il centrodestra non ha partecipato al voto su odg

“E’ falso che Fratelli d’Italia abbia votato contro l’ordine del giorno di Pd, M5S e Leu per lo scioglimento di Forza Nuova e le altre organizzazioni fasciste. Come d’intesa con Lega e Forza Italia, Fratelli d’Italia non ha partecipato al voto”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

________________________

🔊 Listen to this