(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 “In questi mesi da capogruppo alla Camera, Roberto Occhiuto ha dimostrato grande professionalità e capacità. Caratteristiche che – siamo sicure – adesso gli permetteranno di essere un eccellente presidente della Regione Calabria. A lui va il nostro sincero ringraziamento per come ha condotto il gruppo di Forza Italia fino ad oggi. Congratulazioni e buon lavoro a Paolo Barelli, neocapogruppo designato ieri. La sua lunga esperienza parlamentare è una garanzia che saprà svolgere quest’incarico con la dedizione e la responsabilità che esso comporta; la sua provenienza dal mondo dello sport lo rende persona adatta a fare quel lavoro di squadra necessario per guidare con successo un gruppo parlamentare di qualità come quello di Forza Italia alla Camera.”. Lo dichiarano Maria Spena e Patrizia Marrocco, deputate di Forza Italia.

