(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 FORZA ITALIA, POLIDORI(FI): AZZURRO DONNA, RUOLO INCISIVO NELLA DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE DONNE”

Il Coordinamento nazionale di Azzurro Donna presieduto dall’on.Catia Polidori e composto dalle coordinatrici regionali, accompagnate dalle loro vicecoordinatrici, si è riunito a Roma, presso la sede del Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, per stilare il resoconto delle iniziative realizzate nell’anno in corso e programmare le attività future.

L’on Polidori ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta per il grande lavoro compiuto da Azzurro Donna. In poco tempo e malgrado la pandemia, abbiamo rivitalizzato il movimento femminile di Forza Italia, che oggi può contare su un gruppo coeso e vivace, con una presenza capillare sull’intero territorio italiano: abbiamo infatti Coordinamenti organizzati in ciascuna delle venti regioni, in tutte le centosette province e nelle maggiori città. Numerose sono state le iniziative che portano la firma di Azzurro Donna sia a livello sociale sia a livello legislativo. Cito per tutti il “Sostegno di Libertà” per le vittime di violenza che è già legge in Sardegna e presto in altre regioni”.

La riunione in presenza – ha proseguito la coordinatrice nazionale – è stata utile anche per fare il punto sulle politiche governative in favore di donne e famiglie con un approfondito focus su PNRR e Legge di Bilancio condotto dal Min. Mariastella Gelmini, e dal Sottosegretario Deborah Bergamini, che ringrazio particolarmente per la costante vicinanza. Come pure sono grata al Pres. Paolo Barelli, al Segretario d’Aula Mauro D’Attis e a tutti gli altri amici che durante la intensa tre ore sono passati a dare un loro contributo: dai SS Francesco Paolo Sisto e GiuseppeMoles a Maria Spena; da Alessandro Battilocchio ad Anna Lisa Baroni, Erica Mazzetti, Annaelsa Tartaglione, Claudia Porchietto e Simone Baldelli.

Molte sono le sfide che ci attendono per avere un ruolo sempre più incisivo nella difesa delle donne, della loro tutela e valorizzazione in tutti i settori del vivere civile.

