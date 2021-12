(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione Forza Italia Regione Piemonte

Comunicato Stampa

FORZA ITALIA PIEMONTE: SIAMO VICINI ALLE FAMIGLIE COINVOLTE NELL’INCIDENTE DI VIA GENOVA A TORINO

“Siamo vicini alle famiglie coinvolte nel tragico incidente avvenuto oggi in via Genova a Torino ed esprimiamo il cordoglio nostro e di Forza Italia. Episodi come questi ci devono rammentare l’importanza di avere cantieri a norma e poter contare su un legislatore capace di creare sempre le condizioni migliori per fare impresa in modo sicuro”. Ad affermarlo in una nota il deputato Paolo Zangrillo coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e i suoi vice gli onorevoli Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

