(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale – Forza Italia Piemonte

Comunicato Stampa

Forza Italia, Maria Rosa Porta nominata Vice-coordinatrice nazionale di Azzurro Donna

In queste ore sono state designate le Vicecoordinatrici Nazionali del Movimento femminile di Forza Italia.

L’incarico è stato assegnato alla Coordinatrice Regionale AD del PiemonteMaria Rosa Portache insieme aBeatrice Di Donato(Puglia) eMaria Josè Caligiuri(Calabria), Responsabile delle Donne del Sud, avrà il compito di lavorare a fianco dell’On. Catia Polidori, Coordinatrice Nazionale di FI-AD.

In una nota della neo eletta vicecoordinatrice si legge:

“Questa nomina mi onora profondamente per la stima e la fiducia che mi viene data. E’ un riconoscimento raggiunto anche grazie al lavoro di tutte le donne del gruppo, una opportunità per tutte noi.

Mai avrei immaginato, accettando l’incarico di guidare Azzurro Donna in Piemonte, che sarei stata scelta dal Presidente Berlusconi e dall’Onorevole Catia Polidori, per ricoprire questo importante inca- rico politico. A loro, al Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, all’On. Paolo Zangrillo, Coordinatore Regionale del Piemonte va il mio rin- graziamento sincero e l’impegno che affronterò con determinazio- ne e tenacia il mio nuovo compito.

Con orgoglio ricordo che Forza Italia ha scelto, da sempre, per in- carichi di primo piano delle donne e che il Presidente Berlusconi ha più volte affermato che il tema dell’uguaglianza di genere è un tema liberale, presupposto di una società aperta e moderna. L’On. Catia- Polidori, in un momento storico inedito e particolarmente faticoso, è riuscita a coagulare intorno a sé un gruppo di donne che, da subito, ha messo a disposizione del Partito tempo, competenze, saper fare. Particolarmente fortunata la mia situazione poiché l’On. Zan- grillo e tutta la squadra piemontese hanno creduto in Azzurro Don- na e con me hanno condiviso iniziative e passione.

Il 2021 è l’anno della ripartenza; l’empowerment femminile è uno dei punti sull’agenda di tutte le Istituzioni nazionali e non solo, la rotta da seguire per giungere alla riuscita di una vera crescita libe- rale della ns. Società è quella della promozione delle donne e della leadership femminile in tutti i settori della nostra società senza tut- tavia dimenticare che solo donne e uomini, insieme, possono scri- vere il futuro.” “Ecco perché questo nuovo incarico, aggiunge Porta, rappresenta per me una enorme responsabilità che comporterà sa- crifici e abnegazione che non farò mancare.”

🔊 Listen to this