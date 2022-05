(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 Forza Italia, Mallegni: “Turismo è prima industria italiana ma serve fare sistema “

“Gli organi decisionali devono essere consapevoli che la prima industria nazionale è il turismo. L’indotto di questo settore supera il 20% del Pil. Qual è l’industria oggi in Italia che supera il 20%? Nessuna. La modifica del Titolo V della Costituzione non ha prodotto risultati apprezzabili. Dovremmo tornare, dunque, alla unitarietà della gestione del turismo che deve essere caratterizzato da professionalità, a ragionare con una logica diversa, cominciando dalla burocrazia che è il male dei nostri tempi. Il cuneo fiscale ci mette fuori mercato internazionale e ci esclude”. Lo ha detto Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e Responsabile del dipartimento Turismo di Forza Italia, aprendo il dibattito sul “Turismo. La risorsa dell’Italia”, alla convention di Napoli “L’Italia del futuro. La forza che ci unisce”. Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, che ha preso parte al dibattito, ha sottolineato la necessità di un sistema turismo: “Noi abbiamo la fortuna di avere un paese meraviglioso, un territorio unico e serve uscire fuori da una logica di provincialismo, per riuscire a fare sistema.

Il sistema dei trasporti, anche quello portuale, in Italia sono drammatici. Come si fa a fare turismo se il nostro territorio, unico e straordinario, non è connesso? Dobbiamo avere una visione unica e unita. Per vincere la sfida del turismo bisogna avere una visione di questo paese, non interventi spot ma di lungo respiro. Le imprese per investire hanno bisogno di sapere dove va questo paese, di leggi precise”, ha spiegato. “Le piattaforme digitali sono state una grande opportunità per il nostro mondo – ha detto Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi, intervenendo al dibattito – ma la cosa pericola è l’abuso di posizione dominante: oggi abbiamo due “mostri”che dettano legge e dobbiamo accettare le loro condizioni. Abbiamo sollecitato l’Antitrust su questa questione ma è arrivato il momento di metterci mano seriamente, innanzitutto per l’evasione fiscale che crea una distorsione del mercato”. Ad animare il dibattito della sezione dedicata al turismo anche Michela Vittoria Brambilla, deputata di Forza Italia ed ex ministro de Turismo che ha detto: “Sono una esperta del settore grazie al presidente Berlusconi. Lo rivendico con orgoglio, Forza Italia e il presidente Berlusconi hanno avuto una grande visione, facendo rinascere il ministero del turismo abolito da un referendum, a conferma del grande amore del Cavaliere per questo Paese è per il Sud”. I fondi del PNRR – ha spiegato l’ex ministro – destinati al turismo sono senz’altro positivi ma non bastano, perché per creare un sistema serve un paese che funzioni, che le risorse vengano utilizzate e che le riforme necessarie siano fatte fino in fondo”. Dirò di più – ha concluso Michela Brambilla – . le nostre imprese faticano oggi a trovare 350 lavoratori stagionali e questo anche per l’effetto distorsivo del reddito di cittadinanza su cui bisogna tirare una riga. Il turismo e il nostro petrolio, bisogna investire”.

