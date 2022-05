(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Forza Italia: Giacomoni, oltre a fattore B. abbiamo anche triplo fattore C., Competenza, coerenza e credibilita

“Forza Italia è il futuro! Non esiste un futuro nella politica italiana senza di noi. Senza FI, infatti, non esisterebbe il centro destra, che è stato creato da Berlusconi nel 1994. Senza FI, senza il nostro 10%, il centro destra non vincerebbe mai, né a livello locale, né a livello nazionale. Senza FI il centro destra non potrebbe mai governare perché senza di noi, che apparteniamo alla grande famiglia del Ppe, non ci sarebbe una componente di governo, liberale, moderata, europea, ma solo una destra, destra, populista e sovranista”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, intervenendo alla seconda tappa de ‘L’Italia del futuro’ in svolgimento alla fiera d’Oltremare di Napoli. “Oggi noi, oltre al fattore B., al fuoriclasse, al Maradona della politica, il presidente Silvio Berlusconi,abbiamo anche – unici nel panorama politico italiano – il fattore C:, che non è la fortuna, ma la competenza, la coerenza, la credibilità”. Da qui, da Napoli, dal Sud parte la rinascita di Forza Italia. Gothe diceva “vedi Napoli e poi muori”, in realtà noi di Forza Italia quando vediamo Napoli risorgiamo. Il nostro futuro, il nostro successo dipende da tutti voi”, andiamo e moltiplichiamoci, moltiplichiamo i voti per Forza Italia e per il presidente Berlusconi. Siamo tutti utili ma solo uno è indispensabile, meno male che Silvio c’è! ha concluso Giacomoni ha concluso.

