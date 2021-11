(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 FORZA ITALIA: GIACOMONI (FI), PAESE NON GOVERNABILE SENZA CULTURA E VALORI CHE NOI RAPPRESENTIAMO

“E’ innegabile che stiamo vivendo una fase di transizione. Nulla sarà più come prima. Il Covid segna il passaggio tra un prima e un dopo e siamo tutti un po’ cambiati. Tuttavia, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, dal male può nascere sempre il bene. Le speranze di uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale, sono legate alle decisioni che la classe politica è chiamata a prendere: dalla campagna vaccinale, all’estensione del green pass, dalle riforme strutturali, all’attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, dalla riforma fiscale, alla riforma della pubblica amministrazione e della giustizia. Decisioni importanti che siamo chiamati a prendere adesso. Questo è il nostro tempo, è il nostro momento. È finito il tempo del populismo, del qualunquismo, del vaffa day è tornato il tempo della competenza, del merito, delle capacità. Questo è il momento di rimarcare la nostra identità, i nostri valori, le nostre origini”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo alla manifestazione di Forza Italia “Transizione, la grande scommessa”, organizzata dal coordinatore regionale di Forza Italia Lombardia, Massimiliano Salini, a Erba (Co). “Insomma – ha sottolineato –, è il momento dell’orgoglio azzurro. È il momento di essere ancora più presenti sul territorio. Iniziative come questa organizzata ad Erba vanno fatte in ogni regione, anzi in ogni provincia, in ogni Comune.

Il futuro è nostro perché nessun altro è in grado di rappresentare le idee del centro liberale, europeo, garantista, cristiano. Questo Paese non è governabile senza l’area politica, la cultura, i valori che noi rappresentiamo”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this