(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 “Auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. Anche se qualcuno vorrebbe farlo credere io e Paolo Barelli non saremo mai nemici, anzi siamo innanzitutto amici. Un’amicizia che nasce da anni di militanza comune in Forza Italia. Abbiamo iniziato insieme dal 1994. Siamo amici, siamo leali al Presidente, abbiamo tutti e due un buon carattere e soprattutto siamo tutti e due laziali. E non può esistere un derby tra due della stessa squadra”. Così sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro

