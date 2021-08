(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 FORZA ITALIA: GIACOMONI (FI), E’ IL PARTITO DELLE IDEE E DELLA COMPETENZA

“Da quando l’Italia è tornata ad essere zona bianca, tutti i weekend la bandiera di Forza Italia è tornata ad essere presente con i gazebo in tutte le piazze. A giugno abbiamo raccolto le firme con i gazebo sulla riforma fiscale. A luglio sulla riforma della giustizia. Anche durante questo weekend appena trascorso, nonostante i 40 gradi all’ombra, ho visto gazebo di Forza Italia in tutte le piazze. Stiamo dimostrando con la nostra presenza sul territorio che Forza Italia c’è”. Lo ha detto, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, responsabile dei coordinatori regionali, intervenuto in videoconferenza a una riunione dei coordinatori regionali con il presidente Berlusconi e con i dirigenti nazionali, i ministri e tutta la squadra di governo di Forza Italia. “È l’impegno quotidiano di tutti noi che assicura la presenza e l’esistenza di Forza Italia sul territorio. Siamo il partito delle idee, delle proposte, della competenza, tanto a livello locale quanto a livello nazionale ed è per questo che oltre ad una grande storia avremo anche un grande futuro davanti a noi”, ha concluso.

