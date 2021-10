(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 FORZA ITALIA: CANNATELLI (FI), MIO FARO POLITICO E’ BERLUSCONI, ILLAZIONI VOCI CHE DICONO CONTRARIO

“Il mio faro politico è Silvio Berlusconi. Lo è stato in passato, lo è oggi, lo sarà anche domani. Pertanto, non posso che definire come delle illazioni tutte quelle voci che mi indicano come parlamentare azzurro lontano dalla linea del presidente Berlusconi. Io sono con lui, senza se e senza ma”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Pasquale Cannatelli.

