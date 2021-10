(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 A Firenze due giorni di confronto sul futuro della sanità dopo il Covid

Forum Sistema Salute: Pnrr occasione

cambiamento da non sprecare

Prossimo appuntamento Koncept il 18 e 19 novembre con il Cracking Cancer forum

Firenze, 30 ottobre – La salute è un sistema complesso, più vasto della semplice cura dei malati.

Il Covid ha evidenziato tutte le fragilità di questo sistema e il Piano nazionale di ripresa e

resilienza deve essere l’occasione per rivedere il paradigma fondato sulle terapie ospedaliere,

aprendo ai territori, alla società, al Terzo settore e ai privati. È questo il messaggio che arriva dal

Forum Sistema Salute, organizzato in forma ibrida da Koncept alla Stazione Leopolda di

Firenze.

“Se c’è qualcosa che stiamo imparando è che la salute è un sistema – spiega il professor Andrea

Vannucci, direttore scientifico del Forum – in connessione con questioni come quella climatica e

ambientale, con la convivenza con gli animali, anche con i virus e i batteri. Il Covid ha dato la

possibilità di vedere le nostre debolezze, ma una nota positiva è che i cittadini hanno capito quanto

importante sia la medicina di comunità. Inoltre, sembra modificato il rapporto tra mondo della

ricerca e della politica: è aumentata la fiducia nella ricerca e si è capito quanto sia importante

investire in questo settore, che non è più considerato solo una spesa. Quindi davanti a noi abbiamo

una grande opportunità e non dobbiamo perderla”.

Nell’arco di due giorni i partecipanti, online o in presenza, sono stati circa 4000 e si sono

confrontati oltre 400 relatori, tra esperti, tecnici, amministratori e politici, esponenti del

volontariato e del Terzo settore. Tutti uniti dalla consapevolezza che dalla pandemia e dalle

future emergenze si esce solo investendo e rinnovando la sanità italiana. Tra gli altri sono

intervenuti Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe; il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani e quello dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini; il professor Massimo

Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano; Walter Ricciardi,

docente di igiene all’Università cattolica del Sacro cuore e consigliere scientifico del ministro

della Salute Roberto Speranza; il microbiologo Andrea Crisanti; la principessa dell’Afghanistan

Soraya Malek, che con un gruppo di studenti ha parlato della situazione drammatica che vive il

Paese, e in particolare le donne.

Proprio alla parità di genere è stata dedicata una speciale finestra, con la Community delle

donne protagoniste in sanità, che il prossimo 6 dicembre presenterà in Senato a Roma un

“Manifesto” con le proposte per una sanità declinata al femminile. Altro spazio speciale è stato

dedicato alle malattie rare, con gli Stati generali delle malattie rare e l’attribuzione di due

premi: il Rare disease award e il Rare disease Hackathon, con cui sono stati attribuiti premi per le

migliori idee innovative per la cura e l’assistenza dei pazienti affetti da malattia rara.

“Questa edizione è stata quella della transizione dal vecchio al nuovo mondo, dalla vecchia sanitù a

quella nuova – sottolineano Giuseppe Orzati e Monica Milani di Koncept -. Le direttrici del

cambiamento saranno tracciate a livello politico nazionale, la ‘benzina’ risiederà nei fondi del Pnrr,

ma l’effettiva messa a terra dipenderà dalla capacità decisionale e operativa delle Regioni, ma

anche di tutti i soggetti coinvolti: cittadini, pazienti, professionisti, manager pubblici e privati. Il

Forum, come sempre, è stato aperto a tutti, dando vita a una unione di idee e forze”.

Il prossimo appuntamento con gli eventi di Koncept è per il 18 e 19 novembre prossimi a Padova,

con il Cracking Cancer Forum, in cui sarà fatto il punto sulle ultime novità nel trattamento e cura

delle malattie tumorali.

