(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Forum beni confiscati alle mafie, Meleo-Diaco (M5S): “Siamo felici che lavoro svolto da amministrazione Raggi sia stato riconosciuto e ripreso da quella attuale”

“Siamo ben felici che il lavoro svolto dalla precedente amministrazione Raggi in merito al Forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata sia stato riconosciuto e portato avanti da quella attuale e trovi ora i suoi frutti nella valorizzazione di questi beni, così come già previsto dalla Delibera che era stata scritta da noi e approvata da noi in Giunta grazie all’ex assessora al Patrimonio Valentina Vivarelli. Insomma, la composizione e l’organizzazione del Forum è proprio quella analizzata e studiata nel processo portato avanti dalla precedente Amministrazione, compreso il riutilizzo di molti beni confiscati alle mafie e che avevamo trovato non utilizzati e alla mercè di chiunque. Vigileremo affinché la giunta Gualtieri porti avanti il lavoro creato e svolto da noi: questo Forum è un’occasione che non va assolutamente sprecata, essendo un motore troppo importante per fare di Roma la Capitale della legalità e dell’uso virtuoso dei beni comuni”.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Assemblea capitolina Linda Meleo e il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S).