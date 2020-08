(AGENPARL) – gio 06 agosto 2020 Sulla questione sollevata da alcuni imprenditori in merito alle forniture di dispositivi di

protezione individuale alla pubblica amministrazione

Forniture di mascherine, Bugetti (Pd): «Giusto premiare impegno

e qualità delle imprese nostrane»

«Nella fase più acuta dell’emergenza Covid si sono messe a disposizione ma adesso

rischiano di rimanere tagliate fuori. Necessario un percorso per far sì che nella scelta si

tenga conto non solo del prezzo ma anche di qualità, tracciabilità ed eticità, testando e

certificando gli standard nelle strutture del territorio tramite un progetto pubblico con la

Regione Toscana al centro»

«È necessario avviare un percorso affinché, nella scelta dei fornitori, si premi l’​impegno e la

qualità ​delle ​imprese del nostro territorio​». Lo ha detto ​Ilaria Bugetti​, consigliera

regionale Pd, in merito alla questione sollevata in questi giorni sulla stampa da alcuni

imprenditori, tra cui Marco Ranaldo della Pointex di Campi Bisenzio, che hanno evidenziato

come il sistema di acquisto dei ​dispositivi di protezione individuale​, come le ​mascherine​,

da parte della pubblica amministrazione favorisca gli importatori dall’estero a scapito dei

produttori italiani.

«Nel momento del bisogno, quello dell’emergenza Covid-19 nella sua fase più acuta, molte

aziende del nostro territorio, come quelle del distretto tessile pratese e non solo, collaborando

con prestigiosi centri di ricerca (CNR, Università e laboratori accreditati) per l’esecuzione

dei test e lo ​sviluppo prodotto​, ​si sono ​messe a disposizione con le loro competenze e i loro

mezzi, riconvertendo la produzione per realizzare le ​mascherine​, i ​camici e gli altri

dispositivi di protezione di cui c’era necessità, garantendo elevati standard di qualità e

dando un aiuto importante nella lotta al coronavirus – ricorda Bugetti –. Adesso, passata

l’emergenza e riprese quindi le normali procedure di acquisto dei beni da parte delle

pubbliche amministrazioni, tramite bando, queste aziende, che hanno dimostrato grande

flessibilità e competenza, ​rischiano di rimanere tagliate fuori dal circuito, a causa della

concorrenza dei prodotti provenienti dall’estero. Credo invece che sia giusto ​premiare il loro

impegno e ​intraprendere un percorso​, nella legittimità di quanto consentito e nel rispetto

delle norme, per far sì che ​tra i criteri di scelta delle forniture si tenga in considerazione ​non

solo il prezzo ma anche la tracciabilità, l’eticità e la qualità del lavoro​. Una qualità

certificata da ​strutture ​pubbliche/private presenti sul territorio che ​convalidino le

innovazioni di prodotto e la ​rispondenza alle normative​, ​standardizzando il percorso

fatto con le nostre imprese in regime di pandemia, tramite un ​progetto pubblico di

certificazione che veda la ​Regione al centro. È un iter lungo e difficile, che in parte

coinvolge la Regione e in parte le regole nazionali – spiega Bugetti –, ma che può cambiare le

cose e su cui bisogna lavorare, perché ​premiare la qualità ​dei prodotti ​e non solo il ribasso

d’asta​ è una delle ​battaglie “storiche”​ che dobbiamo fare».

