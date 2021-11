(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Nel pomeriggio di oggi, 22/11/2021, si è incendiato un Deposito Agricolo a

Fornelli (IS); i Vigili del Fuoco di Isernia, prontamente intervenuti, sono

riusciti a domare in breve tempo le fiamme, contenendo i danni, salvando

l’impianto fotovoltaico e mettendo in sicurezza alcune bombole di GPL.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.

