FORMAZIONE: ROSOLEN, ECCO LINEE GUIDA PER TIROCINI E LABORATORI

(AGENPARL) – TRIESTE, dom 17 maggio 2020 Udine, 17 mag – Proseguire i percorsi formativi nel rispetto

dei protocolli sanitari e di ogni misura finalizzata ad arginare

gli effetti del Covid-19.

E’ quanto si prefigge il nuovo decreto sulle linee guida sulla

formazione approvato dalla Giunta regionale, i cui contenuti sono

stati resi noti dall’assessore regionale alla Formazione Alessia

Rosolen.

“Si tratta di un atto dovuto – spiega l’assessore – alla luce

degli stravolgimenti delle ultime settimane. In via generale ed a

seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio e delle

ordinanze intervenute per definire misure di contrasto

all’emergenza epidemiologica, tutte le attività formative e non

formative oggetto di finanziamento da parte degli uffici della

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e ricerca, sono

sospese fino all’adozione di atti che sanciranno il termine

dell’emergenza. E’ stato quindi redatto un documento per

consentire comunque, a determinate condizioni, la prosecuzione

delle attività formative e non formative. Si tratta di

disposizioni temporanee, utili a tenere la barra dritta in questa

fase, in attesa di un successivo atto che allenti le attuali

restrizioni”.

Da lunedì 11 maggio era già stato dato il via libera alle

attività formative vincolate alla presenza di laboratori.

“Per altri percorsi – spiega Rosolen – stiamo incoraggiando i

project work a distanza e le modalità on line: naturalmente,

questa formula si applica solo per le esercitazioni di natura

pratica per le quali viene meno la necessità dell’utilizzo di

specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati, ad

esempio nel settore dell’informatica, dei lavori d’ufficio.

Qualora le attività o esercitazioni di natura pratica non siano

esercitabili a distanza per la necessità dell’utilizzo di

strumenti e dispositivi imprescindibili, queste possono essere

svolte in presenza a condizione che ci sia un’organizzazione

degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di

prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure

organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle

esigenze laboratoriali”.

L’assessore puntualizza che “il via libera alle attività in

presenza non può prescindere da un pieno accordo tra le tre parti

in causa: l’azienda ospitante, il soggetto promotore e il

tirocinante stesso. I dettagli organizzativi si trovano sul sito

della Regione”.

“Mi preme provare a fare chiarezza – aggiunge l’assessore –

perché siamo in una fase ancora intermedia tra l’emergenza e la

ripresa effettiva, auspicabile, delle attività. Chiedo a tutti

elasticità e resilienza. Soprattutto, mi appello al senso di

responsabilità: non cerchiamo di interpretare in modo

eccessivamente fantasioso il concetto di ‘esercitazione

laboratoriali’. Ci sono corsi, infatti – rileva Rosolen – che si

possono fare anche a distanza. In questa fase dobbiamo, da un

lato, scongiurare il rischio della paralisi totale ma,

dall’altro, non possiamo permetterci di assumere atteggiamenti

poco rispettosi delle regole. Eventuali inutili trasgressioni

danneggerebbero tutti molto gravemente. Eravamo fermi, stiamo

ricominciando a camminare. Per tornare a correre – conclude

l’assessore – serve riprendere il ritmo”.

ARC/Com/ep

Fonte/Source: http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?nm=20200517122631003&dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&WT.ti=Formazione:%20Rosolen,%20ecco%20linee%20guida%20per%20tirocini%20e%20laboratori&WT.cg_n=Rss&WT.rss_f=Notizie%20dalla%20Giunta&WT.rss_a=Formazione:%20Rosolen,%20ecco%20linee%20guida%20per%20tirocini%20e%20laboratori