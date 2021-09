(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 14 settembre 2021

Formazione gratuita sull’Imposta di soggiorno

L’Amministrazione comunale ha organizzato per le giornate del 15 e del 16 settembre prossimo, alcune sessioni di formazione on line gratuite per facilitare l’utilizzo del portale TouristTax dedicato alla gestione dell’imposta di soggiorno.

Al portale si potrà accedere gratuitamente al termine del ciclo formativo, utilizzando le credenziali di accesso che verranno inviate con mail a ciascuna struttura.

Si invitano, pertanto, tutte le strutture ricettive di Cagliari a partecipare ad una delle seguenti sessioni di formazione on line gratuite, tutte aperte e ad accesso libero, secondo le modalità indicate:

A) 15/09/2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Dedicato a: Operatori extra alberghieri. Corso organizzato in collaborazione con le associazioni ”B&B in Cagliari” (www.bbincagliari.com) e ”Extra” (www.associazione-extra.it) Modalità di accesso: tramite il link https://event.webinarjam.com/channel/piattaforma_imposta

B)15/09/2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Dedicato a: Tutte le tipologie di strutture ricettive Modalità di accesso: tramite il link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI2MWY0NTYtMWI4Zi00Y2I1LThkOGEtZWFiMTJjNmFlODEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c9d361e-451c-4daa-b9e2-6d2dca518713%22%2c%22Oid%22%3a%22d5bdb5ce-2491-44d7-bea6-ba27523ec99b%22%7d

C) 1/09/2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Dedicato a: Operatori extra alberghieri. Corso organizzato in collaborazione con le associazioni ”B&B in Cagliari” (www.bbincagliari.com) e ”Extra” (www.associazione-extra.it) Modalità di accesso: tramite il link https://event.webinarjam.com/channel/piattaforma_imposta

D) 16/09/2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Dedicato a: Tutte le tipologie di strutture ricettive https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NiYTUxYjItYzdjOS00YzNmLWFjYzEtMDc4Y2JlOTM4NDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c9d361e-451c-4daa-b9e2-6d2dca518713%22%2c%22Oid%22%3a%22d5bdb5ce-2491-44d7-bea6-ba27523ec99b%22%7d

Tutte le informazioni relative all’imposta di soggiorno sono disponibili nella pagina dedicata, al seguente link: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/imposta_di_soggiorno_ids?contentId=SRV63684

Con preghiera di cortese diffusione

🔊 Listen to this