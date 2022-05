(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 19 maggio 2022

Avviso del Comune per l’anno scolastico 2022-2023. Manifestazioni di interesse entro il 17 giugno 2022.

Formazione elenco cartolibrerie e librerie per la fornitura libri di testo scuola primarie

Per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine, anno scolastico 2022-2023, il Comune di Cagliari ha pubblicato un avviso pubblico che si propone di formare un elenco di cartolibrerie e librerie accreditate. Domande entro il 17 giugno.

Nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/formazione_di_un_elenco_di_cartolibrerie_e_librerie_per_la_gestione_informatizzata_delle_cedole_librarie?contentId=DOC97511 del portali istituzionale (link più sotto), l’avviso e la modulistica per presentare le manifestazioni di interesse.

