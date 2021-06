(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Matera

Segreteria Provinciale Ugl Matera

Ufficio stampa

Facebook:UGL Basilicata

Comunicato stampa.

FormaSicuro. Nella Città dei Sassi ne discutono il Presidente Nazionale Ing. Sassone e

Giordano Ugl Matera.

“Una visita proficua, quella che ha visto oggi il sindacato dell’Ugl confrontarsi con

l’Organismo Paritetico FormaSicuro dove si è discusso della formazione e sicurezza nei

cantieri, delle azioni da mettere in campo e di come risolvere alcune delle criticità

storiche delle tante imprese nel territorio materano”.

Ed è quanto si è consumato oggi tra l’ing. Rocco Luigi Sassone, Presidente

dell’Organismo Paritetico Nazionale FormaSicuro attivo dal 2008 nei settori della

sicurezza e salute e, Pino Giordano dell’Ugl Matera che ha definito “positivo il

colloquio avuto”.

“Con il Presidente Nazionale Sassone – ha dichiarato Giordano – abbiamo parlato

soprattutto dei tanti temi come il rilancio delle imprese in vista della tanto sperata

ripresa post pandemia, come con il Decreto Semplificazioni è già operante il superbonus

al 110% e su tutto quello che c’è da sapere, di come sviluppare il loro management

tenendo sempre presente che una azienda oggi non può essere competitiva se non

rispecchia integralmente tutto ciò che concerne il settore della formazione e sicurezza

nel cantiere. Fondamentale – ha proseguito il sindacalista Ugl – deve essere la massima

collaborazione tra il sindacato e l’Ente a garantire la massima rappresentatività e

professionalità sul territorio. Con Sassone si è convenuto infatti che lo scopo sia

dell’Ugl che dell’Organismo Nazionale FormaSicuro, anche in Basilicata così come

meglio evidenziato al co. 3 bis dell’art. 51 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008),

deve consistere nel supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche ed

organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

mediante l’erogazione di specifici percorsi formativi, rivolti a datori di lavoro e

lavoratori, oltre che a rilasciare attestazioni riguardo il corretto svolgimento delle

attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese come ad esempio

l’asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e

gestione della sicurezza (art. 30 D.Lgs. 81/2008), di cui gli Organi di Vigilanza possono

tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Oggi più che mai –

sostiene Giordano – per l’Ugl c’è la forte esigenza di impegnare la politica

nell’assumere iniziative volte a prevedere anche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado siano previsti percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: bisogna proseguire con la formazione

nelle scuole con l’insegnamento della prevenzione nei luoghi di lavoro come materia

Unione Generale del Lavoro Matera

Via Potenza 2 B / 75025 Policoro (MT)

curricolare e con un ‘Progetto Sicurezza in cattedra’ ove vengano coinvolte in

collaborazione, l’Amministrazione Provinciale di Matera e stimolare anche l’attività di

coordinamento tra gli enti che hanno competenza in materia di vigilanza sul lavoro

(DPL, INAIL, INPS, Vigili del Fuoco). Una particolare cura – ha concluso Giordano –

va prestata ai rapporti con le parti sociali e con le istituzioni locali (Osservatorio

Provinciale su Salute e Sicurezza, messa a punto di specifici strumenti nel settore delle

industrie e tutto ciò che vede coinvolto l’uomo al centro dell’attenzione come

lavoratore) e nel contempo, consolidare i rapporti con noi Rappresentanti dei Lavoratori

per la Sicurezza”.

Matera, 12 giugno 2021.

🔊 Listen to this