Forlì-Cesena, incendio di vegetazione

(AGENPARL) – ROMA dom 26 giugno 2022



Alle 14.56 del 24 Giugno 2022, i Vigili del Fuoco di Forli-Cesena sono intervenuti in località Porcentico, comune di Predappio per un incendio di vegetazione. Sul posto sono presenti 5 squadre provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento di Rocca San Casciano e dal distaccamento volontario di Modigliana.

In supporto alle operazioni di spegnimento anche l’elicottero del Reparto Volo di Bologna per arginare le fiamme che hanno coinvolto 3,5 ettari di campo agricolo e bosco. Non si segnalano feriti.

Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=80471