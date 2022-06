(AGENPARL) – dom 19 giugno 2022 FootVolley, spettacolo al Foro Italico

“É stato un onore poter giocare all’interno di un tempio dello sport come questo”. Ron Ben Ishai, campione europeo in carica, insieme con l’altro israeliano Maor Haas, racconta l’emozione vissuta nel fine settimana al Centrale del Foro Italico.“É sempre stimolante- sottolinea a margine dell’evento organizzato da Play FootVolley con il supporto di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e ospitato da Sport e Salute -potersi confrontare con dei campioni del livello di Iacopucci e Faccini, così come aver condiviso l’esperienza insieme alle campionesse azzurre Sara Cupellini e Elisabetta Fiorella”.

L’occasione è stata anche quella di testare il livello di forma in vista del prossimo importante appuntamento, il Mondiale in programma a Graz a fine mese.“Stiamo bene- assicura Alain Faccini -possiamo ambire a un risultato importante. Vincere non sarà semplice, il livello degli avversari è veramente importante”. Il campo lo ha dimostrato anche oggi. L’amichevole disputata tra Italia e Israele, al meglio dei 3 set, ha visto soccombere gli azzurri, sconfitti con il parziale di 18-13, 18-14. “Ci siamo confrontati – ammette Iacopucci – con due avversari infallibili, anche se in certi frangenti non siamo stati fortunati”.

Al Mondiale vedremo impegnate anche le due azzurre presenti al Foro Italico. “Per me -sottolinea Sara Cupellini- che vivo in Spagna ma sono romana, essere qui oggi è davvero speciale, non riesco ancora a trattenere l’emozione. Poter giocare in coppia con un campione come Ron Ben Ishai, in questo stadio, non ha prezzo. É davvero bello ed importante per preparare al meglio il prossimo appuntamento. Andremo in Austria per vincere, anche se non sarà facile”. Sulla stessa linea, la sua compagna di squadra, Elisabetta Fiorella.“Siamo una delle coppie migliori -precisa l’azzurra- perciò puntiamo al podio. Le brasiliane restano le avversarie da battere, ma noi possiamo davvero puntare a una medaglia”.

L’esperienza vissuta oggi potrà certamente servire.“É stato un privilegio poter portare in questo impianto il meglio del Footvolley nazionale ed internazionale -aggiunge Max Tonetto, promotore del movimento italiano- sono convinto che il pubblico si sia divertito e lo invito a seguire tutto il Tour in programma questa estate”.

Oltre al Mondiale, sono in programma diverse altre esibizioni, oltre al campionato italiano (che ha vissuto il suo prologo domenica 5 Giugno ad Ostia e che proseguirà con le tappe di Giulianova e Viareggio) e la finale del Campionato Europeo (che si svolgerà ad Ostia l’11 Settembre). A sostegno del movimento c’è ASI, presente al Foro Italico con i suoi massimi rappresentanti.“L’esibizione andata in scena in questo stadio, grazie a Sport e Salute- sottolinea il presidente dell’Ente di promozione sportiva, il Senatore Claudio Barbaro -è la dimostrazione della spettacolarità e dell’importanza di una disciplina in rapida crescita anche nel nostro Paese. Una disciplina che, come ASI, continueremo a sostenere”.

(Foto di Roberto Capoccitti libere da diritti. In Allegato)

