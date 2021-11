(AGENPARL) – Roma, 26 nov 2021 – Un incontro inaspettato, quello che nel cuore della Tuscia vede un binomio di tradizioni culinarie unirsi in tutt’uno di ripieno e copertura. La cucina romana incontra il tramezzino, un connubio possibile solo alla ‘Tramezzineria Artigianale’ di Ronciglione, dove Chiara ed Elia Casani insieme a Luca Parrini preparano ogni giorno 150 tramezzini artigianali fatti a mano. Una sartoria del buongusto, che fra le tantissime farce ha sperimentato – e con successo – anche i tipici piatti della cucina romanesca. E visto che sulla tradizione non si scherza, ne sanno qualcosa i grandi chef pluristellati che ogni volta che rivisitano un piatto romano vengono spesso criticati aspramente, al Bar Casani gli ingredienti utilizzati mantengono fede alle ricette della tradizione. I tramezzini con gricia, amatriciana e carbonara sono l’ultima novità di questa piccola squadra di giovani imprenditori, che con le loro originalissime declinazioni hanno fatto giungere il loro nome fino alla Città Eterna. Molti, infatti, in visita nel Lazio passando per la via Francigena fanno tappa in quello che sembra un vero e proprio museo del tramezzino.

Di tutti i tipi e i più diversi: bufala e cotto; gorgonzola e nduja; tartufo, uovo e parmigiano reggiano; fiori di zucca, alici e bufala; melanzana di parmigiana; pollo e insalata; norcino con trito di salumi e formaggi; bresaola, parmigiano reggiano e insalata. E ancora, il ‘roncionese’ con mortadella cotta e pomodoro; l’‘estivo’ con philadelphia senza lattosio, olive e petto di pollo; il ‘Santa Claus’ con salmone, pepe rosa, philadelphia e lime; ‘vegano’ con hummus di ceci, melanzane grigliate, pomodori secchi e olive verdi. E poi, con zucca al forno, pecorino romano e guanciale croccante; salsiccia e friarelli e salsiccia e stracchino. Per gli amanti del ‘fine fame mai’ c’è anche l’Xxl’ perché il ripieno è triplo. Fuori serie è l’‘hamburghezzino’, con hamburger, doppia pancetta e doppia salsa cheddar. In attesa di nuove farcE, con gricia, amatriciana e carbonara…Ronciglione sembra il Colosseo!

