(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 UN MODELLO DI COMPETENZE PER LA GOVERNANCE FINANZIARIA NELLE IMPRESE

Fondirigenti presenta: 10 pratiche per lo sviluppo di opportunità di business e per la gestione del rischio dell’azienda

25/03/2022 – Quali sono le skills che i manager devono avere per una corretta gestione della governance finanziaria? La risposta arriva dal Modello di competenze per la Governance Finanziaria promosso da Fondirigenti e presentato oggi presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati. In tutto 10 pratiche a disposizione delle imprese per lo sviluppo di opportunità di business e per la gestione eventi che possono mettere a rischio la normale attività dell’azienda, e racchiuse nelle quattro macroaree di intervento: Dinamiche di Board, Digital & Innovation, Sustainability, Competenze Trasversali.

Il modello di mappatura delle competenze si è posto l’ambizioso obiettivo di aiutare a comprendere quali siano i principali gap conoscitivi all’interno delle aziende e identificare una serie di strumenti a supporto delle imprese affinché sia possibile gestire in modo proattivo il sistema di governance in un’ottica di stakeholder management, attraverso un’analisi delle competenze per la Governance Finanziaria condotta a livello nazionale, che ha coinvolto400 tra imprenditori e managerselezionati tra 340 imprese d’Italia con maggior inventiva, resilienza e determinazione.

“Abbiamo voluto sensibilizzare gli imprenditori e manager italiani, al fine di avviare percorsi virtuosiall’interno dei contesti aziendali – spiega Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti – grazie all’ottima risposta delle aziende coinvolte nella survey è stato possibile strutturare il modello su 10 competenze al fine di permettere alle imprese di individuare i gap e definire gli strumenti per far condurre la propria organizzazione verso la nuova normalità”.

Il progetto, della durata di un anno, è stato curato dalla RTI composta da Links Management & Technology e SCS Consulting e Troisi Ricerche. Le attività di ricerca sono state, inoltre, supervisionate da un Comitato Scientifico composto da Marco Bigelli (Università Alma Mater Studiorum di Bologna), Corrado Crocetta (Università degli Studi di Bari), Tommaso Fabbri (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Francesco Lenoci (Università Cattolica di Milano) e Rebecca Levy Orelli (Università Alma Mater Studiorum di Bologna).

Tra le attività realizzate, la predisposizione e pubblicazione (www.fondirigenti.governancefinanziaria.it) di 10 video-pillole informative, per aiutare a conoscere alcune tematiche chiave su Digital Transformation, Governance Strategica e Sostenibilità. Sono stati, inoltre, organizzati 5 laboratori digitali sui nuovi strumenti di Governance finanziaria. Il modello presentato prende in esame un set di competenze necessarie al management, individuate sulla base di ambiti ben definiti: Dinamiche di Board; Digital & Innovation e Sustainability ; Competenze Trasversali.