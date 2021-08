CATANZARO Nicolai ha poi riferito che “è stata anche accettata dalla Commissione europea la proposta di chiusura della programmazione 2007-13”. “Questo ciclo – ha ricordato il dg – aveva creato tanto imbarazzo: è stato un lavoro duro, non facile e non scontato, forse ancora più difficile, ma questo è un altro grande obiettivo raggiunto”. “Ora – ha aggiunto – c’è il futuro, la programmazione 2021-27. Il nostro programma è pronto, lo si potrebbe approvare tra un’ora in Giunta, ma il governo ha spostato la presentazione al 15 settembre – mi piace dirlo – con il voto contrario della Regione che voleva 22 luglio perché eravamo pronti”. “Abbiamo ottenuto 4 miliardi secchi – ha quindi concluso Nicolai – forse abbiamo chiesto troppo e questo fa tremare i polsi ma dobbiamo assumerci una grande responsabilità. La Calabria è 268esima su 281 Regioni come disagio sociale, nel cluster con due regioni rumene, con Guadalupe, Martinica e Macedonia Greca: quindi dobbiamo cambiare”, Nicolai infine ha ricordato che la Regione ha anche previsto interventi per 9 miliardi nell’ambito del Pnrr. (News&Com)

