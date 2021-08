(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 FONDI PER STRADE DI MONTAGNA. OCCHI E RAINIERI (LEGA): “POCO DI PIÙ RISPETTO AL PASSATO, MA DOVE SONO FINITI I FONDI PER LE NEVICATE?”

“Gli 1,5 milioni in più per le strade comunali di montagna annunciati dalla Giunta regionale ma non ancora erogati, sono una buona notizia ma non risolvono i pesanti problemi di una viabilità montana trascurata da troppi anni”. È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali del Gruppo Lega Emilia-Romagna, Emiliano Occhi e Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, riguardo alla comunicazione data negli scorsi giorni dall’Assessore regionale alla montagna, Barbara Lori, che per le strade gestite dai 119 comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione un finanziamento ulteriore di circa 1,5 milioni che si va ad aggiungere ai 15 milioni già stanziati con il fondo regionale per la montagna.

“Non vogliamo dire che queste nuove risorse sono briciole, perché sicuramente sono un qualcosa di più rispetto al passato di abbandono che la montagna ha vissuto nella nostra regione – hanno aggiunto i due esponenti leghisti – Però, se le risorse provenienti dal fondo regionale della montagna sono si e no sufficienti a ripristinare la manutenzione ordinaria, per le innumerevoli necessità di interventi straordinari che si sono accumulate nel tempo, serve uno sforzo economico notevolmente superiore a quello appena annunciato dall’Assessore Lori. Pertanto, dalla Giunta Bonaccini, ci aspettiamo nuove ulteriori importanti risorse per le strade di montagna, così come per il mantenimento dei servizi pubblici a rischio nelle aree montane ed il ripristino di quelli che già non ci sono più. Fino ad ora, le iniziative regionali avviate per la montagna non sono state risolutive per dare una svolta in quei territori. È il caso, tra gli altri, del bando giovani coppie che l’Assessore Lori tanto decanta ma che per essere più incisivo dovrebbe portare più risorse, anche in prospettiva ecobonus. Tante altre iniziative, invece, sono ancora solo a livello di promesse. Tra esse ci preme ricordare l’impegno annunciato lo scorso mese di febbraio, dietro nostra sollecitazione, per aiutare i comuni in difficoltà finanziarie a causa dei pesantissimi costi sostenuti per le nevicate invernali che, a quanto pare, non è ancora stato in concreto mantenuto”.

Ufficio stampa

Giuseppe Pantano

Segreteria Vicepresidente

Assemblea legislativa Emilia-Romagna

Fabio Rainieri

