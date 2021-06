(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 FONDI EUROPEI. RAINIERI (LEGA): “DELUDENTI LE STRATEGIE REGIONALI PER L’AGRICOLTURA”

“Deludenti le strategie della Regione Emilia-Romagna per il futuro dell’agricoltura regionale”. È il giudizio che ha espresso il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, durante il dibattito per l’approvazione del Documento strategico regionale (DSR), l’atto con il quale vengono delineate le linee guida per la programmazione delle politiche europee di sviluppo sul territorio regionale.

“In questo atto strategico per il futuro della nostra Regione è sbagliato, per l’agricoltura così come per tutti gli altri settori in cui vengono utilizzati i fondi europei, il principio guida, quello per cui se fino ad oggi le cose sono andate bene, si deve cercare di continuare con la stessa strategia senza apportarvi significati cambianti – ha proseguito il leghista – Non c’è abbastanza autocritica sulle varie iniziative che non hanno avuto successo e soprattutto non si tiene conto che con il post pandemia ci troviamo di fronte a un cambiamento di scenario epocale. Per l’agricoltura manca una chiara volontà di andare verso la semplificazione e la sburocratizzazione degli iter per la richiesta dei sostegni. Continueremo pertanto ad assistere al rifiuto di domande perché un fornitore ha dimenticato di scrivere un codice sulla descrizione. Per sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura manca il coraggio di aumentare il contributo di ingresso e di accorciare i tempi di pagamento. Per l’imboschimento e la forestazione non si sono volute valutare le agevolazioni fiscali alle imprese agricole che curano i boschi periurbani. Manca l’auspicata maggiore disponibilità nell’attuazione delle misure per la prevenzione del dissesto idrogeologico e della calamità naturali che avrebbe potuto portare anche ad una maggiore durata dei contratti. Abbiamo comunque ottenuto l’impegno ad introdurre sistemi atti a prevenire gli effetti nefasti per le colture provocati da eventi atmosferici eccezionali e ribadito, quanto già approvato con una recente risoluzione, che si deve cercare di risolvere i problemi di sostenibilità finanziaria delle aziende causati dall’aumento vertiginoso delle materie prime, ma rimane troppo poco”.

