(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Fondazione CAMUSAC (Cassino) – Accademia di Belle Arti di Frosinone:

al via la performance ELEMENTUM AETHER

Il Museo CAMUSAC è lieto di invitarVi all’evento

ELEMENTUM AETHER

di Giovanni Gaggia

con Leonardo Carletti

in collaborazione con Sabrina Vedovotto

un progetto di Fondazione CAMUSAC

Laboratorio di Performing Art + Performance

19 – 21 maggio 2022

Accademia di Belle Arti di Frosinone e

Fondazione CAMUSAC – Cassino

In occasione dei giorni della preview della Biennale di Venezia del

2019 è stata realizzata la performance ideata da Giovanni Gaggia:

ELEMENTUM AETHER. Una performance per l’installazione di Beverly

Pepper, Art In The Open, allo Spazio Thetis dell’Arsenale, evento

collaterale ufficiale.

La performance è un vero e proprio costrutto sull’opera di Beverly

Pepper e studia la relazione tra la scultura di Pepper “Todi Columns”

ed il corpo: come la scultura si inserisce nello spazio, come l’uomo

interagisce con essa. Seguendo questa linea di pensiero, Gaggia

sceglie di studiare e di chiamare in causa il quinto elemento:

l’etere. Da qui il titolo ELEMENTUM AETHER. Associa alle 4 colonne i 4

elementi più noti: Il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria. Affida il

compito di rappresentare l’etere alla danza di Leonardo Carletti, con

il quale collabora dal 2015, da IN CORPO Art. Art Feat. spettacolo di

Gaggia per il cartellone di TEATROLTRE, prodotto da AMAT, Azienda di

produzione teatrale della regione Marche. Gaggia quando contempla il

pubblico passivo, quindi lo spettatore, sceglie di rivolgersi alla

danza contemporanea, quella che considera l’arte più completa.

In questo contesto Carletti si inserisce nell’opera della Pepper e ne

diviene l’elemento mobile ovvero l’etere, con il compito di unire i 4

elementi (fuoco, acqua, terra e aria).

La narrazione dell’Etere scaturisce dagli antichi filosofi Greci.

Partendo da Platone e da Aristotele, l’Etere, o Quintessenza, venne

legato indissolubilmente al Dodecaedro, il più ricco di significati

simbolici tra i Solidi Platonici associato all’Universo immutabile.

Nel “Timeo” di Platone esso era l’oggetto con cui “il dio se ne servì

per decorare l’Universo” ossia “ricamare le costellazioni sull’insieme

dei cieli”. Nel numero dodici ritroviamo anche la corrispondenza con i

dodici segni dello zodiaco.

Intorno a Carletti, si sono posizionati 12 performers provenienti

dallo IUAV di Venezia e dall’Accademia di Belle Arti di Macerata,

vestiti di nero e con in mano componenti di corten quadrati,

realizzati appositamente per la performance. L’acciaio corten è il

materiale prescelto dalla Pepper. Corten è la contrazione di CORrosion

resistance (resistenza alla

corrosione) e TENsile strength (resistenza alla trazione).

Carletti è nello spazio centrale, nell’intersezione generata dalle le

due rette che attraversano Columns ed è chiamato a rappresentare la

Sagitta, freccia simbolo del Sagittario, segno zodiacale sia della

Pepper che di Gaggia. Carletti si muove tentando di raggiungere la

stessa verticalità delle colonne, rappresentando un viaggio spirituale

che si eleva dalla terra.

Carletti è a petto nudo, mostra i suoi piercing, la barba è incolta,

indossa un paio di pantaloni di tessuto metallico in stile HipHop. Il

tessuto e la cromia ricordano il Mercurio, metallo in cui gli

alchimisti vedevano espresse le proprietà dell’etere che unite a

quelle complementari dello zolfo avrebbero conferito il potere

trasmutativo e conoscitivo della pietra filosofale.

I performer allo scoccare di ogni minuto, per 20 minuti, fanno vibrare

e risuonare il Corten. I rintocchi fanno muovere Mercurio in un assolo

di danza intenso e poietico.

Le tracce dell’azione a maggio 2022 entreranno a far parte della

collezione permanente della Fondazione Cassino Museo Arte

Contemporanea CAMUSAC. La struttura no profit dedicata all’arte

contemporanea, sorta nel 2013 con la riqualificazione degli edifici

industriali della Longo Spa, già esistenti ai piedi del colle ove

sorge la millenaria Abbazia di Montecassino. Per l’occasione l’azione

verrà riproposta e ripensata in funzione dell’opera di Beverly Pepper,

ONPHALON, uno degli interventi di Land Art più sorpendenti – e meno

evidenti – Il disegno circolare della proiezione della collina

antistante sul terreno, realizzato seguendo un tracciato di blocchi di

pietra serena e culminante al centro con la pietra più grande.

L’azione verrà preceduta da una presentazione presso l’Accademia di

Belle Arti di Frosinone e da un workshop della durata di tre giorni

negli spazi del CAMUSAC con la partecipazione teorica e pratica degli

studenti dell’Accademia. Di nuovo, come nel 2019, performers

provenienti dalla Accademia di Belle Arti di Frosinone, vestiti di

nero e con in mano componenti di corten quadrati, realizzati

appositamente per la performance.

La presentazione dell’azione e del progetto avverrà presso l’Accademia

dove Giovanni Gaggia, assieme alla professoressa di Comunicazione

Espositiva Sabrina Vedovotto, affronteranno con gli studenti il tema

della performance e le variabili della stessa. Nei giorni successivi

un workshop di tre giorni all’interno del museo, con la partecipazione

attiva delle studentesse del corso della professoressa, che insieme

affronteranno il tema della comunicazione attraverso il corpo.

Al workshop saranno invitati 20 studenti dell’Accademia.

Biografia.

Giovanni Gaggia

nasce nel 1977 a Pergola (PU), dove tutt’oggi vive e lavora. Nel 2008

fonda “Casa Sponge”, luogo di accoglienza e rifugio di artisti. Nel

2016 pubblica il libro “Inventarium”, presentato in molte istituzioni

italiane. Ha partecipato a mostre personali, collettive, progetti di

residenza e conferenze su tematiche sociali e politiche. Le sue

performance sono state presentate in teatri, gallerie e festival. Nel

2019 apre con una sua performance il padiglione di Beverly Pepper,

collaterale della 58a Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale

di Venezia. Nel 2020 inizia con il MUSMA Museo della Scultura

Contemporanea di Matera il laboratorio “Complex Apartment”; per lo

stesso museo realizzerà l’opera “Stanze complesse”, immagine scelta

per la XVI giornata del contemporaneo promossa da AMACI – Associazione

dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Una delle quattro cover di

ESPOARTE 110 per festeggiare i vent’anni della rivista è a lui

dedicata. Dal 2021 il Museo Tattile Statale Omero di Ancona ospita in

permanenza un suo progetto a più voci dal titolo “Quello Che Doveva

Accadere”: ovvero l’arte come memoria civile. Nello stesso anno esce

per la collana Effusioni di Gusto, Maretti editore, “Mauro Uliassi

incontra/meets Giovanni Gaggia”.

www.giovannigaggia.it

🔊 Listen to this