ATTIVITA’ ANTIDROGA DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MONTESARCHIO CON I CANI ANTIDROGA

SEQUESTRATI CIRCA 10 GRAMMI DI HASHISH E DENUNCIATO UN 33 ENNE DI FOGLIANISE.

Nell’ambito della azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, finalizzata anche a limitarne il consumo ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile E quelli della Stazione di Vitulano, coadiuvati da unità cinofile dei Carabinieri di SaRno (SA) nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno di un armadio sono stati rinvenuti quasi 10 grammi di hashish. I carabinieri, pertanto, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di un 33enne di Foglianise (BN), già noto ai militari per i suoi trascorsi penali.

