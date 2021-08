(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Servizio Comunicazione e informazione

Bergamo, 13 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA

Intervento di Caterina Delasa, FNP CISL

Agosto in RSA ancora “off limits”

“Cosa si sta aspettando ancora?”

“La chiusura ha a che fare con il mancato saldo da parte di Regione?”

“Tornare a tenersi per mano è proprio così difficile?”. Caterina Delasa, segretaria

generale di FNP CISL Bergamo, torna nella polemica che divide parenti e gestori

delle Case di Riposo. Continua, infatti, l’atteggiamento di sostanziale chiusura verso

le visite dei famigliari in alcune RSA, anche in alcune del territorio bergamasco,

dopo la seconda circolare ministeriale del 30 luglio che doveva essere

chiarificatrice e attuativa.

“Ora l’alibi con cui si fanno scudo alcuni Direttori sanitari, nonché i Responsabili delle

strutture, è la protezione delle persone anziane fragili dall’incremento dei contagi a

causa della variante delta, smentiti dall’evidenza che il vaccino funziona e quindi, se

le persone sono vaccinate, hanno diritto ad incontrarsi a prescindere dall’età e dal

luogo, ovviamente, come per tutti, utilizzando al chiuso i dispositivi di sicurezza. La

stessa cosa vale per Rds e pure per molti ospedali dove il calvario di ricoverati e

parenti continua”.

Per la segretaria dei Pensionati CIS di via Carnovali, questa alzata di scudi che

ancora continua “ha certamente a che vedere anche con il mancato ma promesso

saldo dei contributi da parte di Regione Lombardia, ma soprattutto con quella forma

di discrezionalità lasciata alle strutture che molte interpretano nel modo più

restrittivo, ritenendo impensabile perfino che il parente che visita l’anziano possa

condurre la sedia a rotelle, per una passeggiata all’interno della struttura. E stiamo

parlando di persone assolutamente vaccinate”.

“Provo anche a mettermi nei panni di questi “timidi” Direttori sanitari e Responsabili

di strutture, al punto da chiedere con forza una sorta di scudo penale per metterli al

riparo, in questo tempo di covid, da eventuali denunce improprie di parenti, cosa che

credo sia il punto cruciale del loro atteggiamento di chiusura.

Siamo ad agosto, con strutture praticamente “Covid free” – conclude Delasa -, cosa

aspettiamo ancora?”.

