FNOPI SU DDL ANTI-VIOLENZA

Bene il via libera alla Camera del Ddl contro la violenza sugli operatori

sanitari.

Ora tempi più che rapidi per l’approvazione definitiva al Senato

“È una bella notizia che il disegno di legge contro la violenza sugli

operatori sanitari abbia fatto un ulteriore passo avanti e sia stato

approvato dalla Camera”, commenta Barbara Mangiacavalli, presidente della

Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, il

via libera a Montecitorio del Ddl, con alcune modifiche che lo fanno tornare

ora di nuovo al Senato.

Ogni anno circa 5mila infermieri subiscono violenze fisiche o verbali: circa

13-14 al giorno.

L’89,6% degli infermieri è stato vittima, secondo una ricerca condotta

dall’Università di Tor Vergata di Roma, di violenza

fisica/verbale/telefonica o di molestie sessuali da parte dell’utenza sui

luoghi di lavoro.

In base ai dati rilevati si può dire che praticamente circa 240mila

infermieri su 270mila dipendenti durante la loro vita lavorativa abbiano

subito una qualche forma di violenza, sia pure solo una aggressione verbale.

Di tutte le aggressioni (secondo l’Inail) il 46% sono a infermieri e il 6%

a medici (gli infermieri sono i primi a intercettare i malati al triage, a

domicilio ecc. e quindi quelli più soggetti).

“La FNOPI ha da sempre richiesto tolleranza zero verso la violenza e un

inasprimento delle pene, ma non solo. Per la nostra Federazione è

estremamente positivo ad esempio che si sia voluto mettere ancora di più in

rilievo il ruolo dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli

esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, una richiesta

specifica fatta a suo tempo dalla FNOPI e che, oltre a essere istituito

presso il ministero della Salute nostro ministero vigilante, dovrà essere

costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne: tra gli infermieri il

78% circa è donna e abbiamo sempre sottolineato la duplice rilevanza che il

Ddl contro la violenza riveste sia per i suoi contenuti in se, sia per il

fatto che la violenza è indirizzata quasi sempre in modo maggiore proprio

verso le donne”.

“ Bene anche – prosegue la presidente FNOPI – l’aggravio delle pene per

lesioni gravi o gravissime che ora vale non più solo per le aggressioni a

danno del personale sanitario o socio-sanitario, ma anche a danno di

chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o

soccorso”.

“Un aspetto per noi molto importante – conclude Mangiacavalli – è poi

l’istituzione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro

la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, che ha

lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni

forma di violenza. È essenziale la maggiore informazione e formazione

perché siano denunciate da tutti e in modo chiaro le azioni di ricatto e le

persecuzioni nell’ambiente di lavoro rispetto alla posizione e ai compiti

svolti ed è una delle richieste da noi portate avanti. Ed è altrettanto

fondamentale far sapere alle persone cosa significa la violenza sugli

operatori sanitari. Il cittadino non ha chiaro chi si prende cura di lui:

deve capirlo che a farlo è l’équipe. Anche rispetto all’assistenza

domiciliare, altro terreno di rischio per la violenza sugli operatori,

spesso modelli organizzativi sono decisi da pochi mentre il sistema di

rischio clinico deve avere modalità diffuse, interconnesse e condivise da

tutti”.

